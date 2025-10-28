inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Lo ‘vengaron’ sacando a Sandra Itzel? Adrián Di Monte reacciona a los comentarios

Algunos seguidores de Adrián Di Monte en redes sociales, aseguraron que hicieron los posible por sacar a Sandra Itzel de La Granja VIP para ‘vengarlo’.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Sandra Itzel se convirtiera en la segunda eliminada de La Granja VIP, algunos seguidores de Adrián Di Monte en redes sociales aseguraron que hicieron los posible por sacarla del reality para vengarlo. Esta es la reacción del actor al ser cuestionado al respecto.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×