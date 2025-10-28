¿Lo ‘vengaron’ sacando a Sandra Itzel? Adrián Di Monte reacciona a los comentarios
TV Azteca
Luego de que Sandra Itzel se convirtiera en la segunda eliminada de La Granja VIP, algunos seguidores de Adrián Di Monte en redes sociales aseguraron que hicieron los posible por sacarla del reality para vengarlo. Esta es la reacción del actor al ser cuestionado al respecto.
