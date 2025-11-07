“Ni siquiera pedí una disculpa... menos dinero”, Aída Cuevas explica por qué su hermano Carlos le debe pagar millones de pesos

Luego de que Aída Cuevas ventilara que ganó a su hermano Carlos el pleito legal por daño moral, la cantante de música mexicana confirmó el monto millonario que debe recibir de Carlos Cuevas. Por otro lado, Aída Cuevas compartió que conserva material inédito de Juan Gabriel: fotos, videos, entrevistas y más. ¡No pierdas detalle!