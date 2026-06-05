"¡Nos odiamos!”, Alan Estrada responde a los rumores de conflicto con Luis Gerardo Méndez
Tras los rumores de una supuesta enemistad con Luis Gerardo Méndez, Alan Estrada respondió y reveló detalles del nuevo show de Hoy No Me Puedo Levantar.
Tras la confirmación del reencuentro del elenco original de Hoy No Me Puedo Levantar, Alan Estrada habló de los rumores que aseguran estaría distanciado de Luis Gerardo Méndez. Y es que las especulaciones crecieron luego de que algunos medios compartieran que Luis Gerardo le habría cerrado las puertas a Alan para participar en la serie Mentiras. ¡Ojo a lo que contó sobre el nuevo show de Hoy No Me Puedo Levantar!