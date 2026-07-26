¡"Estoy orquestando tu reto”! Rey Grupero enfrenta a Azalia y revela su estrategia
Rey Grupero sorprende a Azalia al confesarle que existe una alianza para enviarla al Duelo de Extinción.
La estrategia en Survivor México La Reliquia en Llamas se vuelve cada vez más intensa. En un momento de alta tensión, Rey Grupero encara a Azalia y le dice sin rodeos: “Estoy orquestando tu reto”, confesándole que existe una alianza con el objetivo de mandarla al Duelo de Extinción. La revelación deja completamente sorprendida a Azalia, quien no puede creer que él forme parte de ese plan y se lo hace saber de inmediato. El enfrentamiento deja al descubierto que las alianzas ya comienzan a mover las piezas más importantes del juego y que nadie tiene asegurado su lugar en la competencia.