¡"Estoy orquestando tu reto”! Rey Grupero enfrenta a Azalia y revela su estrategia

La estrategia en Survivor México La Reliquia en Llamas se vuelve cada vez más intensa. En un momento de alta tensión, Rey Grupero encara a Azalia y le dice sin rodeos: “Estoy orquestando tu reto”, confesándole que existe una alianza con el objetivo de mandarla al Duelo de Extinción. La revelación deja completamente sorprendida a Azalia, quien no puede creer que él forme parte de ese plan y se lo hace saber de inmediato. El enfrentamiento deja al descubierto que las alianzas ya comienzan a mover las piezas más importantes del juego y que nadie tiene asegurado su lugar en la competencia.