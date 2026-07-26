¡Triunfo de Halcones! Se quedan con el Tótem de Inmunidad y una dulce recompensa

La Tribu Halcones consiguió una importante victoria en Survivor México La Reliquia en Llamas al quedarse con el Tótem de Inmunidad Grupal, asegurando así una semana más dentro de la competencia y evitando el Consejo Tribal. El emocionante desenlace mantuvo a todos al filo del asiento, mientras Warrior narraba la intensidad de los últimos lanzamientos que definieron el resultado del desafío. Como recompensa adicional, los Halcones también disfrutaron de un delicioso arroz con leche, celebrando un triunfo que fortalece la confianza y el ánimo de la tribu.