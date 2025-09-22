¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”!
Este fin de semana fue revelado Alberto del Río “El Patrón” como el quinto granjero de La Granja VIP. ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara? ¡Conoce todo sobre el polémico luchador!
