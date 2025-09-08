inklusion logo Sitio accesible
¿Dará ‘el grito’ en Las Vegas? Alejandro Fernández cancela shows en Estados Unidos por una grave enfermedad

TV Azteca

Alejandro Fernández canceló presentaciones en Dallas y El Paso luego de ser diagnosticado con una grave enfermedad, por lo que tuvo que guardar reposo absoluto varios días. Sin embargo, hay buenas noticias para sus fans de los Estados Unidos.

