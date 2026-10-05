¿Aleks Syntek y Bellakath juntos? Esto reveló la cantante reguetón, el género criticado por el yucateco
Durante la presentación de su nuevo material discográfico, Bellakath ventiló una íntima plática con Aleks Syntek sobre la posibilidad de una colaboración.
Luego de que Aleks Syntek arremetiera una vez más contra el reguetón, Bellakath no se guardó nada y reaccionó a la opinión del yucateco y habló de la posibilidad de una colaboración. Por otro lado, Bellakath aclaró por qué la polémica con el músico no trascendió. ¡Ojo a lo que reveló para honrar el legado de Rocío Dúrcal!