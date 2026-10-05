¿Aleks Syntek y Bellakath juntos? Esto reveló la cantante reguetón, el género criticado por el yucateco

Luego de que Aleks Syntek arremetiera una vez más contra el reguetón, Bellakath no se guardó nada y reaccionó a la opinión del yucateco y habló de la posibilidad de una colaboración. Por otro lado, Bellakath aclaró por qué la polémica con el músico no trascendió. ¡Ojo a lo que reveló para honrar el legado de Rocío Dúrcal!