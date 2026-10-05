¡Así reaccionó Emiliano Aguilar al escuchar el nombre de Gala Montes!

Tras informarse que Emiliano Aguilar habría atravesado un delicado momento de salud, fue visto en el aeropuerto y confirmó su estado de salud. Cabe mencionar que su equipo de trabajo hizo pública una crisis de ansiedad que él aclaró en redes. ¿Cómo está su relación con Gala Montes? Así enfrentó el hijo de Pepe Aguilar las preguntas sobre la actriz.