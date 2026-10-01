¡Ya le dio el anillo y habló de boda! Alfredo Adame reveló sus planes con Benicia Zúñiga, mamá de Fernando Lozada
Alfredo Adame reveló que sí ha considerado la posibilidad de casarse con Benicia Zúñiga, mamá de Fernando Lozada, con quien tiene una relación inigualable.
Alfredo Adame disfrutó de los paisajes de Xochimilco al lado de su novia Benicia Zúñiga y aseguró que con ella ha encontrado un equilibrio que no siempre existió en sus relaciones pasadas. Por otro lado, se pronunció sobre los fallecimientos de Jorge Kahwagi y Otto Sirgo.