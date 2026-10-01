"¿Siempre eres así?": Azalia cuestiona la incongruencia de Natalia en el pleito con Niurka por La Granja VIP (VIDEO)

Luego de que Natalia Alcocer aseguró no entender por qué Niurka le habló de su religión en La Granja VIP, Azalia “La Negra” le cuestionó por qué sigue reclamando cosas si ella misma dijo que ya no quería ser amiga de la vedette. Esto porque le parece incongruente que se aferre a un tema que supuestamente no le incumbe y le advirtió que necesita dejar de tomarse todo lo que pasa como un ataque personal, a menos que esa sea la forma en que es en la “realidad”.