“Nunca te insulté": Mónica Escobedo CONFRONTA a Rafa Mercadante tras señalamientos de “maltrato” en La Granja VIP

Luego de que Kevyn “Bicolor” se fuera en su contra por los supuestos malos tratos que ejerce, Mónica Escobedo está consternada esta percepción sobre su dinámica con Rafa Mercadante en La Granja VIP. Así que aprovechó cuando él le preguntó si ya no se hablarían para decirle que no estuvo bien lo que pasó, pues desde su perspectiva, han habido groserías de ambas partes, pero aun así jamás lo ofendió ni le hizo nada como lo insinuaron.