"¡Que ya le pare... va a acabar muy mal!”, Imelda Tuñón no descansa de pleitos legales y Alfredo Adame le manda un contundente ‘consejo’

Alfredo Adame le mandó un consejo a Imelda Tuñón tras la denuncia que Maribel Guardia presentó en su contra señalando presuntos delitos relacionados con el fallecimiento de Julián Figueroa. Y, recordando sus propios encuentros con la ley, el ‘Golden Boy’ considera que las declaraciones que Imelda Tuñón realizó en un podcast, podrían complicar aún más su situación. ¿Será que Imelda Tuñón ha estado mal asesorada? Esto reveló Alfredo Adame.