¡Exclusiva! Alfredo Adame interpondrá una denuncia penal contra Frida Sofía

Alfredo Adame reveló que tuvo un fuerte enfrentamiento con Frida Sofía luego de afirmar que la polémica entrevista que la joven concedió en 2021, en la que acusó a su abuelo Enrique Guzmán de presunto abuso, habría sido pagada. En exclusiva, el ‘Golden Boy’ compartió algunos mensajes que asegura habría recibido de Frida Sofía vía WhatsApp. Tras este polémico intercambio, Alfredo Adame reveló que ya recibió un requerimiento extrajudicial para callarlo. Aquí todo lo que soltó Alfredo Adame.