“Lo más hipócrita": Así le pusieron un alto a Bebeshita por HABLAR MAL de Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)

El romance de La Granja VIP entre Bebeshita y Kevyn Contreras está en un punto crítico, especialmente ahora que salió a la luz que Manelyk es la principal causante en casi todas sus peleas. Esto porque a Daniela Alexis le dan celos por pensar que puedan estarla traicionando, lo que la orilló a hablar mal de su amiga y poner en duda la honestidad de su “enamorado”. Toda esta situación hizo enojar a Fernando Lozada, quien le habló con toda honestidad y le señaló lo mal que está haciendo las cosas, sobre todo porque él está seguro de que a Mane nunca podría interesarle el “Bicolor”.