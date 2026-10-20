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“Lo más hipócrita": Así le pusieron un alto a Bebeshita por HABLAR MAL de Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)

Los celos de Bebeshita cada vez son más grandes y ya no le importó despotricar contra Mane, pero a sus amigos no les pareció bien y ya le dijeron sus verdades.

El romance de La Granja VIP entre Bebeshita y Kevyn Contreras está en un punto crítico, especialmente ahora que salió a la luz que Manelyk es la principal causante en casi todas sus peleas. Esto porque a Daniela Alexis le dan celos por pensar que puedan estarla traicionando, lo que la orilló a hablar mal de su amiga y poner en duda la honestidad de su “enamorado”. Toda esta situación hizo enojar a Fernando Lozada, quien le habló con toda honestidad y le señaló lo mal que está haciendo las cosas, sobre todo porque él está seguro de que a Mane nunca podría interesarle el “Bicolor”.

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