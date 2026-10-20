“Yo voy por su cabeza": Fernando Lozada NO perdona estas traiciones en La Granja VIP y quiere venganza (VIDEO)

Fernando Lozada está nominado en La Granja VIP semana 7, todo porque Pimpinela Escarlata lo dejó en su legado. Y además de estar pensando cómo podría salvarse, al Granjero no se le olvida que tiene deudas pendientes con Natalia Alcocer, quien considera, ha sido la que más se empeñó en perjudicarlo con indirectas sobre tramas y le dio un golpe bajo cuando por su culpa Pascal Nadaud fue eliminado. Por lo que ya le advirtió a Julio Camejo que incluso si le ofrecen una tregua como equipo, él seguirá firme en su búsqueda de venganza.