¡Rompe el silencio! El hijo de César Bono aclara su estado de salud

En las últimas horas trascendió que César Bono habría perdido el ojo izquierdo tras una cirugía para retirarle un tumor. Ante la preocupación que generaron las imágenes, su hijo aclaró el estado de salud del icónico actor. Mientras César Bono se recupera, su hijo explicó el por qué de su molestia ante esta y otras versiones que han generado preocupación sobre la salud de su papá. ¡Así celebró César Bono su cumpleaños 76!