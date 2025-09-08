"¡No me van a sacar de mis casillas!”, Alfredo Adame fue presentado como el primer granjero de La Granja VIP en Venga La Alegría
Alfredo Adame nos visitó en Venga La Alegría para revelar cómo se comportará como granjero en La Granja VIP. ¡Ojo que nos contó de sus habilidades ordeñando!
