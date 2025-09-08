inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡No me van a sacar de mis casillas!”, Alfredo Adame fue presentado como el primer granjero de La Granja VIP en Venga La Alegría

Alfredo Adame nos visitó en Venga La Alegría para revelar cómo se comportará como granjero en La Granja VIP. ¡Ojo que nos contó de sus habilidades ordeñando!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Ya comenzaron las estrategias? Alfredo Adame, quien ha participado en varios reality shows, nos visitó en Venga La Alegría para contarnos cómo se comportará como granjero en La Granja VIP. ¡Ojo que nos contó de sus habilidades ordeñando!

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×