Manoella Torres confiesa que tomó anfetaminas para bajar de peso

La cultura de las dietas y la presión sobre las mujeres para bajar de peso no es algo nuevo, y ha sido una terrible realidad a la que se han enfrentado celebridades de todos los orígenes, décadas y ámbitos. Hace unos días, la cantante Manoella Torres confesó su historia con un régimen alimenticio que afectó su salud.

“La Mujer Que Nació Para Cantar” reveló que, justo antes de tener a su hija, siguió una dieta con anfetaminas.

Manoella Torres habla de la estricta dieta que afectó su salud

En una entrevista con Isabel Lascuráin para el podcast “Abre La Caja De…”, Manoella Torres habló sobre un estricto y dañino régimen alimenticio que siguió en su juventud. La cantante relató que a sus 24 años “llevaba una dieta espantosa porque era esta cosa de que tenía que estar delgada para la televisión”. Ella confesó que en ese régimen tomaba anfetaminas.

Ella contó que naturalmente siempre ha sido “caderona”, por lo que a menudo le pedían que bajara de peso. Alfredo “El Güero” Gil, con quien trabajó por 13 años, era una de esas personas. “Siempre era la cosa con ‘El Güero’ Gil, ‘estás muy caderona’, y no sé qué”, dijo.

La intérprete reveló que llegó a pesar 45 kilos y dijo que, aparentemente, con eso se sentía feliz. En su dieta comía solo pollo con arroz y agua mineral, además de que no cenaba nada y tomaba anfetaminas.

En ese entonces acababa de casarse por segunda vez y quedó embarazada de su hija, Erika. Sin embargo, supo de su embarazo a los 3 meses, y todavía tomaba anfetaminas.

Manoella Torres contó que el embarazo de su hija fue de alto riesgo y tuvo que pasarlo en reposo, pero no sabe si su régimen alimenticio tuvo que ver con sus problemas de salud.

Sin embargo, ella cree que aquella dieta que siguió en sus 20 sí se relacionó con su diagnóstico de hipotiroidismo, que se dio en el año 2000.