¿Algún conductor de Venga La Alegría ingresará a La Granja VIP? ¡Esto reveló Margarita McKenzie!
Margarita McKenzie auguró un futuro prometedor para Luz Elena González, mientras que Ricardo Casares dejó claro que busca pareja. ¡Ojo a lo que preguntó Flor Rubio sobre La Granja VIP!
TV Azteca
