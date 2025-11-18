"¡Soy una adulta, estoy grande!”, Alicia Villarreal defiende su relación con Cibad Hernández

Antes de revelar cómo va su proceso legal contra Cruz Martínez por violencia familiar, Alicia Villarreal se defendió de las críticas por supuestamente haber iniciado su relación con Cibad Hernández pocos días después de su divorcio oficial con Cruz Martínez. Entre otras cosas, aclaró que su romance no habría iniciado “tan rápido como parece”. ¿Cómo convive con la familia de su novio? ¿Sus hijos aceptan su relación con Cibad? Así contestó la cantante de regional.