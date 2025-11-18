Del escenario a los tribunales: Nodal y sus padres se enfrentan a la justicia

La tensión llegó a su punto máximo: Christian Nodal y sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, deberán presentarse este 18 de noviembre de 2025 a las 14:35 horas en los juzgados federales del Reclusorio Oriente, donde una jueza les formulará imputaciones en el caso que Universal Music encendió en su contra.

¿Qué llevó a la familia Nodal a los tribunales mexicanos?

Todo empezó hace años, cuando Nodal decidió no renovar su contrato con Universal, lo que desató una disputa civil: el cantante reclamó la titularidad de varios de sus temas, asegurando que le pertenecían los derechos de sus primeros discos.

La disquera, por su parte, no se quedó callada y respondió con una acusación más grave: sostiene que Nodal y su familia presentaron documentos falsos, supuestamente más de treinta contratos, para demostrar que tenían los derechos de esas canciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) tomó cartas en el asunto y abrió una carpeta de investigación; ahora tanto el cantante como sus padres enfrentan el riesgo de imputación por uso de documento falso.

Papás Nodal en el centro del huracán

La presencia de los padres en este proceso no es casual: ambos han tenido un papel clave en la carrera del cantante. Su madre, Cristy Nodal, ha fungido como manager, mientras que su padre, Jesús González, ha estado involucrado en la producción y operación artística de su hijo mediante la empresa JG Music, lo que los coloca directamente en el centro de cualquier disputa contractual y legal.

Con esta audiencia fijada en el Reclusorio Oriente, el conflicto entre Nodal y Universal entra en una fase crítica: ya no solo se trata de derechos de autor y contratos, sino de posibles consecuencias penales para toda la familia.

Según el citatorio, la jueza los escuchará a los padres de Nodal junto a su hijo para determinar si se les vincula a proceso, de resultar vinculados, podrían enfrentarse a medidas cautelares muy serias: desde la retención del pasaporte para evitar que salgan del país, hasta incluso prisión preventiva.