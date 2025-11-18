Elektra vende este iPhone con casi 5,000 pesos de DESCUENTO y ofrece facilidades de pago

Aunque ya terminó el Buen Fin 2025, en Elektra siguen los descuentazos en toda la tienda. Para muestra, en la sección de tecnología hay televisiones en rebaja y hasta teléfonos celulares, como el iPhone 13, que cuesta casi cinco mil pesos menos que en las ventas normales y es la oportunidad perfecta para estrenar.

¿Cuál es la oferta de Elektra para el iPhone 13?

El precio de este smartphone en Elektra pasó de 14 mil 599 pesos a solo 9 mil 999 pesos, siendo uno de los más bajos en todo el mercado. Además, se trata de un producto que tiene el respaldo conocido de Apple, por lo que tendrás la confianza de que es una buena compra.

Elektra El iPhone 13 está a un súper precio en Elektra

Lo mejor de todo es que puedes elegir el tipo de pago que más se acomode a tus necesidades, ya sea que quieras hacerlo de contado o en pagos chiquitos.

¿Conviene comprar el iPhone 13 en 2025? Estas son sus principales ventajas

Si bien este modelo de Apple se lanzó oficialmente en 2021, es más que sabido que los dispositivos de esta marca tienen una excelente durabilidad. En este sentido, el iPhone 13 que Elektra tiene a un súper precio sigue siendo una opción factible para quienes están buscando un celular que funcione bien sin gastar tanto.

De acuerdo con el portal especializado Pocket-Lint, la ventaja principal de este teléfono es que tiene una conectividad muy efectiva, pues soporta redes celulares desde 3G hasta 5G, que es una de las más potentes. En la parte de la batería, su potencia por el chip A15 Bionic le otorga mayor durabilidad, así que podrás usarlo por horas sin preocuparte por cargarlo.

Elektra El iPhone 13 que está rebajado en Elektra tiene buena potencia en la batería y cámara de excelente calidad

Mientras que un aspecto que muchas personas consideran antes de comprar un dispositivo nuevo son las fotografías que toma, algo para lo que las cámaras del iPhone 13 definitivamente están más que preparadas. Sus sensores capturan imágenes iluminadas y con gran nitidez, así como videos en alta definición, incluso cuando las condiciones no son las mejores.

Si ya te convenciste, no dejes pasar la oportunidad de estrenar un teléfono nuevo con las promociones de Elektra. Otros artículos en promoción son las computadoras, las consolas de video y hasta salas para renovar tu hogar.