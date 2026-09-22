¡Exclusiva! Alicia Villarreal y su pareja reaccionan a los rumores de separación

Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández desmintieron los rumores de una supuesta separación causada por terceras personas. En exclusiva, la cantante compartió su postura sobre las versiones que señalan al influencer de orquestar un plan para privar de la libertad a su hermana para quedarse con su dinero. Por su parte, Cibad Hernández dijo estar acostumbrándose a los rumores que hay sobre ellos y se confesó feliz porque Alicia Villarreal será abuela.