Niurka expone la “incongruencia” de Kunno en La Granja VIP: “Esa rata te va a decepcionar” (VIDEO)
Aunque Kunno está tratando de mejorar su carácter dentro de La Granja VIP, Niurka no le cree y asegura que con ella se le sale su “verdadero yo”.
El encontronazo que tuvieron Niurka y Kunno en La Granja VIP Segunda Temporada sigue dando de qué hablar. Es por esto que la cubana está muy atenta a cada uno de los movimientos de su rival y se ha dado cuenta de que quiere hacerle creer a los demás que ya es una persona más comprensiva, pero al menos desde su perspectiva, todo se trata de una estrategia y lo confirma cada que lo confronta por la manera en que le responde.