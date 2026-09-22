¿Quién entregará a Melenie Carmona en el altar? ¡Así contestó su papá Arturo!

Se acerca la boda de Melenie Carmona y los preparativos ya dan de qué hablar. Cruz Martínez reveló que la joven le pidió que Kumbia Kings formara parte de ese día tan especial, pero hay otra pregunta que no puede faltar y Arturo Carmona respondió: ¿Quién entregará a Melenie Carmona en el altar? Por otro lado, Arturo Carmona habló de su relación actual con Alicia Villarreal.