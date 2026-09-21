Venga La Alegría | Programa 21 de septiembre 2026 Parte 2 | ¡Margarita McKenzie puso en jaque más de uno ‘pidiendo perdón’ y mucho más!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de septiembre 2026, parte 2: La llegada de Pablo Montero a La Granja VIP, la entrevista completa a Sandra Bullock y Nicole Kidman por Hechizo de Amor 2; la denuncia de Catherine Mayran, el chofer de plataforma herido en Chalco y el seguimiento al caso de Claudia Tacoronte, todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, la hilarante dinámica de Margarita McKenzie y lo más destacado del Exatlón. Además, jugamos Coordenadas, Sin Palabras y Verdad o Mentira. ¡Venga La Alegría!