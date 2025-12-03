¿Ana Bárbara prepara colaboración con Myriam Hernández? ¡Checa lo que nos contó en exclusiva!

Luego de pasar algunos días en Chile por motivos de trabajo, Ana Bárbara y su familia están en México y, en exclusiva para Venga La Alegría, nos contó el motivo que la trajo a nuestro país. Además, compartió la emoción que le dejó cantar a dueto con Myriam Hernández “El Hombre que yo Amo”. ¡Ojo que va con dedicatoria! ¿Será que se viene una nueva colaboración? Aquí todos los detalles.