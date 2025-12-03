¿Ana Bárbara prepara colaboración con Myriam Hernández? ¡Checa lo que nos contó en exclusiva!
Ana Bárbara compartió la emoción que le dejó cantar a dueto con Myriam Hernández “El Hombre que yo Amo”. ¿Será que preparan una colaboración? Aquí los detalles.
TV Azteca
Luego de pasar algunos días en Chile por motivos de trabajo, Ana Bárbara y su familia están en México y, en exclusiva para Venga La Alegría, nos contó el motivo que la trajo a nuestro país. Además, compartió la emoción que le dejó cantar a dueto con Myriam Hernández “El Hombre que yo Amo”. ¡Ojo que va con dedicatoria! ¿Será que se viene una nueva colaboración? Aquí todos los detalles.
