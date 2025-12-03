Eleazar Gómez comparte que soñó con que era Capataz de La Granja VIP... de nuevo

A unas semanas de que termine La Granja VIP, solamente quedan tres celebridades que todavía no se han desempeñado como Capataz en el reality show y mientras que Alfredo Adame le aseguró a Fabiola Campomanes que no tiene ningún interés en ocupar el puesto, su compañero Eleazar Gómez no piensa claudicar en su deseo de hacerse con la posición y este día dejó ver que su subconsciente tampoco lo dejará olvidar su meta.

Poco antes de que algunos granjeros atendieran la clase grupal de yoga impartida con Fabiola Campomanes, La Bea le compartió a sus compañeros que tuvo una pesadilla en la que su papá estaba enfermo, comentario que fue aprovechado por Eleazar Gómez para señalar que volvió a tener el sueño que tuvo la semana pasada: que era Capataz del reality show.

Luego de que decidiera no atender la lección de meditación, el peón de esta semana aprovechó las cámaras de la cocina de La Granja VIP para mandar un mensaje a sus fanáticos en el que les compartió el sueño que tuvo.

Por otro lado, le comentó a César Doroteo, quien se encontraba preparando el desayuno, que sentía un ambiente tenso con motivo de la Asamblea de esta noche y señaló que todavía no sabía a quiénes nominar. Cabe señalar que en cuanto al voto de los peones, Eleazar solamente puede votar por Alfredo Adame, pues Teo subió ayer al cuadro de nominados tras perder el Duelo ante Kim Shantal.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y César Doroteo; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.