Elektra pone en remate este potente refrigerador de 23 pies: tiene envío y MSI
La tienda Elektra lanzó una imperdible promoción ideal para renovar tu cocina sin descuidar el presupuesto. Checa las características de esta nevera.
Si estás pensando en renovar tu cocina con un electrodoméstico más amplio y eficiente, Elektra acaba de lanzar una oportunidad difícil de dejar pasar. Este refrigerador LG de 23 pies llegó a remate y destaca por su gran capacidad, potencia de enfriamiento y la ventaja de contar con envío disponible y meses sin intereses, lo que lo convierte en una opción accesible y muy conveniente.
La popular tienda acaba de publicar en su sitio web la nevera Side-By-Side LG VS23BEP con una nueva tecnología para que gastes menos en energía. El producto destacado se vende a tan solo $20,999, cuando antes tenía un precio de $31,999.
Estas son las características del refrigerador LG que tiene en oferta Elektra
- Sistema de enfriamiento Linear Cooling y Multi Air Flow que mantiene tus alimentos siempre frescos
- Amplios espacios de almacenamiento para un mejor acomodo de tu comida
- Con iluminación LED que te permite visualizar tus alimentos de forma más fácil
- Anaqueles de varios tamaños que se adaptan a tus necesidades.
De acuerdo al portal de la tienda, este refrigerador tiene una capacidad de 23 pies cúbicos y, con su sistema de enfriamiento, mejora la distribución de frío y la conservación de tus alimentos. Además, cuenta con ahorro de energía que ayuda a evitar gastos innecesarios e iluminación LED en su interior que te permite visualizar de forma más fácil tu comida.
Por dentro, tiene 3 parrillas de cristal templado, 4 anaqueles en el enfriador, 2 cajones de verduras, y en la zona del congelador posee 4 anaqueles y 3 parrillas en donde podrás organizar de mejor manera tus alimentos congelados, además su diseño de dos puertas en color negro brindarán modernidad a tu cocina.
Esto debes saber antes de comprar una nevera para tu hogar
- Medir el espacio disponible: considera ancho, alto y profundidad, además del espacio necesario para abrir las puertas sin problemas.
- Elegir la capacidad adecuada: busca un tamaño que se adapte a la cantidad de personas en tu hogar y a tus hábitos de compra y almacenamiento.
- Revisar la eficiencia energética: un buen nivel de ahorro reduce el consumo eléctrico y el costo a largo plazo.
- Tipo de sistema de enfriamiento: los modelos con tecnología No Frost o multi–air flow ofrecen una temperatura más estable y menor mantenimiento.
- Distribución interna: fíjate en la organización de repisas, cajones y compartimentos, según lo que sueles guardar.
- Funciones especiales: algunos modelos incluyen congelado rápido, control de humedad, dispensador de agua o modo vacaciones.
- Materiales y durabilidad: asegúrate de que las repisas sean resistentes y fáciles de limpiar, y que el interior tenga buenos acabados.
- Nivel de ruido: ideal si tienes cocina integrada o espacios reducidos donde el sonido puede resultar molesto.
- Garantía y servicio técnico: revisa qué cubre la garantía y la disponibilidad de soporte en tu zona.