Elektra pone en remate este potente refrigerador de 23 pies: tiene envío y MSI

Si estás pensando en renovar tu cocina con un electrodoméstico más amplio y eficiente, Elektra acaba de lanzar una oportunidad difícil de dejar pasar. Este refrigerador LG de 23 pies llegó a remate y destaca por su gran capacidad, potencia de enfriamiento y la ventaja de contar con envío disponible y meses sin intereses, lo que lo convierte en una opción accesible y muy conveniente.

La popular tienda acaba de publicar en su sitio web la nevera Side-By-Side LG VS23BEP con una nueva tecnología para que gastes menos en energía. El producto destacado se vende a tan solo $20,999, cuando antes tenía un precio de $31,999.

Estas son las características del refrigerador LG que tiene en oferta Elektra

Sistema de enfriamiento Linear Cooling y Multi Air Flow que mantiene tus alimentos siempre frescos

y que mantiene tus alimentos siempre frescos Amplios espacios de almacenamiento para un mejor acomodo de tu comida

para un mejor acomodo de tu comida Con iluminación LED que te permite visualizar tus alimentos de forma más fácil

que te permite visualizar tus alimentos de forma más fácil Anaqueles de varios tamaños que se adaptan a tus necesidades.

De acuerdo al portal de la tienda, este refrigerador tiene una capacidad de 23 pies cúbicos y, con su sistema de enfriamiento, mejora la distribución de frío y la conservación de tus alimentos. Además, cuenta con ahorro de energía que ayuda a evitar gastos innecesarios e iluminación LED en su interior que te permite visualizar de forma más fácil tu comida.

Por dentro, tiene 3 parrillas de cristal templado, 4 anaqueles en el enfriador, 2 cajones de verduras, y en la zona del congelador posee 4 anaqueles y 3 parrillas en donde podrás organizar de mejor manera tus alimentos congelados, además su diseño de dos puertas en color negro brindarán modernidad a tu cocina.

