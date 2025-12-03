La plaza de Monterrey con los precios más accesibles y variedad de tiendas, según la IA

Monterrey es una ciudad con actividad económica constante gracias a las empresas, fábricas y negocios que se ubican en su territorio. Es por esto que brinda diversas opciones para conseguir artículos de todo tipo y en específico existe una plaza que fusiona variedad de locales, precios accesibles y ambiente familiar, haciéndolo perfecto para aprovechar un día de compras.

Estamos hablando de Plaza Fiesta San Agustín, que se ha convertido en un epicentro de tiendas, servicios y recreación, razón por la que la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT la considera como una de las plazas más importantes en todo el área metropolitana. Esto en contraste con sitios como Galerías Monterrey y Paseo San Pedro.

¿Qué tiendas hay en Plaza Fiesta San Agustín? Así es el centro comercial en Monterrey

Parte de los motivos por los que este centro comercial se ha hecho de tan buena fama entre los habitantes de Monterrey, es porque cuenta con una extensa variedad de tiendas de todos los giros. Por lo que es posible encontrar desde ropa de retail, hasta los modelos más nuevos en tenis, diseños de joyería especializados y hasta vestidos de novia.

Algunos de los comercios incluidos el directorio de Plaza Fiesta San Agustín, son:



Mango

Shasa

Zara

Pull & Bear

Bershka

Stradivarius

Julio

Nine West

Levis

Flexi

Vans

TAF

Sunglass Hut

Sally Beauty

MAC

Por otra parte, tiene también restaurantes con comida nacional y extranjera de precios diversos, por lo que podrás comer lo que se te antoje y elegir qué tanto quieres gastar. Como parte de los establecimientos para consentirte y pasar un buen rato, hay cines, librerías, cafeterías e incluso salones de belleza para aprovechar la vuelta y hacerte el corte de pelo de la temporada.

Plaza Fiesta San Agustín En esta plaza hay de todo para comprar, comer y divertirse

Cómo llegar a Plaza Fiesta San Agustín en Monterrey: las rutas más convenientes

La ubicación exacta de esta plaza en Monterrey es: Avenida Diego Rivera # 1000, Zona de San Agustín. Monterrey, Nuevo León, 66260. Abre de lunes a domingo, en un horario de las 10:00 a.m. a las 09:00 p.m., aunque algunos comercios pueden cerrar antes debido a que ellos manejan su propia agenda.

Para llegar a Plaza Fiesta San Agustín usando el transporte público, pueden tomarse las líneas de autobús 203, 308. 113, VAN. Y para los que viajan en automóvil, una ruta es tomando la Avenida Batallón de San Patricio.