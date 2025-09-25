inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Así reaccionó Ana Bárbara a la polémica entre Don Antero Ugalde y José Emilio Fernández

Luego de que Don Antero Ugalde llamara ‘malagradecido’ a José Emilio Fernández, Ana Bárbara, reaccionó ante la polémica. Aquí todos los detalles.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Don Antero Ugalde calificara como ‘malagradecido’ a José Emilio Fernández por tratar de vender una nota de Ana Bárbara, la cantante tomó postura ante la polémica. Además, agradeció a sus seguidores por viralizar momentos especiales de su carrera.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×