Así reaccionó Ana Bárbara a la polémica entre Don Antero Ugalde y José Emilio Fernández
Luego de que Don Antero Ugalde llamara ‘malagradecido’ a José Emilio Fernández, Ana Bárbara, reaccionó ante la polémica. Aquí todos los detalles.
TV Azteca
Luego de que Don Antero Ugalde calificara como ‘malagradecido’ a José Emilio Fernández por tratar de vender una nota de Ana Bárbara, la cantante tomó postura ante la polémica. Además, agradeció a sus seguidores por viralizar momentos especiales de su carrera.
