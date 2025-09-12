¡Ana Sophía cantó “Si Antes Te Hubiera Conocido” para debutar en La Academia VLA!

Previo a su debut, Ana Sophía sentenció que uno de sus mayores retos en La Academia VLA es salir de su zona de confort. Después de escuchar las palabras de aliento de su familia, Ana Sophía cantó “Si Antes Te Hubiera Conocido”, un tema que Karol G incluyera en Tropicoqueta, su más reciente producción discográfica. Luego de poner a bailar a todo el foro, Kiko Campos reveló que le gustaría escuchar a Ana Sophía un género más acorde a lo que ella hace.