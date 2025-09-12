Los famosos que cambiaron sus ojos con cirugía: ¿Moda, belleza o riesgo?
La keratopigmentación es un proceso para modificar el color de los ojos, procedimiento al que se han decidido someter algunos famosos. Aquí te contamos de algunos.
Actualmente, los cambios estéticos han dejado de ser un tema tabú para abrirse a una sociedad que los abraza y reconoce, aunque existen algunos que pueden llegar a generar ciertas reacciones, tal es el caso del cambio de color de ojos o keratopigmentación o la despigmentación corneal, transformación a la que diversos famosos han acudido para cambiar su apariencia.
Celebridades que han confirmado su cambio de color de ojos
Alma Cero: La actriz y conductora mexicana, reveló que se sometió a una cirugía para cambiar el color de sus ojos de café a verde, compartiendo su experiencia en entrevistas y generando gran debate en redes.
Jessica White: La modelo declaró públicamente que cambió sus ojos de marrón, ha dorado miel usando keratopigmentación, compartiendo su experiencia en redes.
Rotem Barak: El culturista y personalidad pública, viajó a Barcelona para someterse a una cirugía láser de despigmentación para cambiar sus ojos de avellana a azul. The Washington Post
Riesgos y controversias sobre el cambio de color de ojos.
Es importante señalar que este tipo de cirugías pueden contraer riesgos, pues como en todo proceso quirúrgico se pueden presentar complicaciones, infecciones, inflamaciones, pérdida de visión parcial o total, rechazo del pigmento y diversos efectos secundarios, por lo que en caso de desear someterse a esta cirugía se deben tomar todas las medidas necesarias para reducir los riesgos.