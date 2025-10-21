inklusion logo Sitio accesible
¿Hicieron las paces? Aracely Arámbula habla de Manola Díez sobre La Granja VIP

Antes de mostrar su apoyo a Lis Vega en La Granja VIP, Aracely Arámbula también le deseó éxito a Manola Díez, con quien habría tenido un conflicto en el pasado.

Al parecer, Aracely Arámbula ya hizo las paces con Manola Díez, pues le deseo éxito durante su paso por La Granja VIP. Además, también se pronunció en favor de Lis Vega, con quien compartía créditos en Perfume de Gardenia. Por otro lado, Omar Suárez ya reveló quién será la sustituta de Lis Vega en la obra de teatro.

