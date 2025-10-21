¿Hicieron las paces? Aracely Arámbula habla de Manola Díez sobre La Granja VIP

Al parecer, Aracely Arámbula ya hizo las paces con Manola Díez, pues le deseo éxito durante su paso por La Granja VIP. Además, también se pronunció en favor de Lis Vega, con quien compartía créditos en Perfume de Gardenia. Por otro lado, Omar Suárez ya reveló quién será la sustituta de Lis Vega en la obra de teatro.