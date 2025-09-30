inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Ariel López Padilla reaccionó a los calificativos de Don Antero Ugalde hacia José Emilio Fernández

Luego de que Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, llamara ‘malnacido’ y ‘malagradecido’ a José Emilio Fernández, Ariel López Padilla no se guardó nada.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, llamara ‘malnacido’ y ‘malagradecido’ a José Emilio Fernández, Ariel López Padilla reaccionó y, además de dejar clara su postura, habló de la cantante de regional.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×