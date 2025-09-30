¿Qué le pasó a Gloria Murillo? La querida atleta de Exatlón sufrió un percance y así quedó su carro

La velocista y modelo fitness Gloria Murillo, participante de la sexta temporada de Exatlón México, compartió con sus seguidores un episodio que la sacudió recientemente. La atleta reveló que sufrió un accidente automovilístico, situación que la obligó a reflexionar sobre los altibajos que enfrenta dentro y fuera del deporte. Aunque no dio todos los detalles, mostró imágenes de cómo quedó su vehículo tras el percance.

¿Cómo ocurrió el accidente de Gloria Murillo?

La exintegrante del Equipo Famosos explicó en redes sociales que su vehículo se sobrecalentó en medio del tráfico, lo que provocó que quedara inmovilizado. En una imagen publicada en Instagram, se observa el cofre del auto abierto y humo saliendo del motor. Gloria señaló que ya estaban revisando el coche para conocer las causas exactas del desperfecto, pero dejó en claro que ella se encuentra bien físicamente y agradeció por la preocupación de sus seguidores.

Instagram Gloria Murillo compartió el estado de su carro

¿Cómo enfrenta Gloria Murillo los comentarios en redes sociales?

En medio de esta situación, la atleta también compartió que ha recibido mensajes negativos en redes sociales, lo que la motivó a restringir parte de su contenido para priorizar su bienestar emocional. Con más de 636 mil seguidores en Instagram, Gloria expresó su deseo de enfocarse en energías positivas y dejar atrás las malas vibras mientras continúa con su rutina y la preparación de sus proyectos.

Pese al percance con su auto y la situación emocional, Gloria adelantó que está trabajando en nuevos proyectos profesionales que pronto dará a conocer. Su historia es la de una atleta que, más allá de las pruebas físicas, también enfrenta con entereza los retos personales, pues sabe levantarse después de cualquier obstáculo, dentro y fuera del deporte.

¿Quién es Gloria Murillo?

Nacida el 27 de abril de 1995 en Monterrey, Nuevo León, Gloria Murillo es licenciada en Ciencias del Ejercicio y máster en Sports Marketing. Fue velocista del equipo Tigres UANL y modelo fitness, además de embajadora de Adidas México. Su carisma y talento la llevaron a participar en la sexta temporada de Exatlón México como parte del Equipo Famosos. Aunque no llegó a la final, su participación dejó huella por su velocidad y actitud competitiva.

Con su actitud resiliente, Gloria Murillo mantiene su vínculo con el público que la sigue desde Exatlón México y confirma que su camino en el deporte y la vida cotidiana sigue en movimiento, aun cuando se presenten contratiempos.