Ángela Aguilar habla del asesinato de su estilista Micky Hair: su desgarrador mensaje

Ángela Aguilar rompió el silencio tras el asesinato de Miguel de la Mora, más conocido como Micky Hair, su estilista y amigo cercano. En un mensaje breve, pero profundamente emotivo, la cantante dejó ver lo difícil que ha sido para ella asimilar su partida.

Más allá del trabajo, Micky fue una figura clave en su proceso personal: la ayudó a construir seguridad en sí misma en momentos en los que ni ella sabía cómo salir al mundo. “Nunca fue solo el peinado”, escribió.

(Instagram) Ángela Aguilar escribió este triste mensaje en sus historias de Instagram.

En su despedida, la hija de Pepe Aguilar recordó su obsesión por el gimnasio, su amor por viajar y esas ganas de crecer que siempre lo impulsaban a más. Agradeció su compañía, sus consejos y el cariño que le dio en cada etapa. “Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda”, escribió en el post, acompañado de un corazón.

Su mensaje ha conmovido a miles de seguidores que también extrañarán a Micky, no solo por su talento, sino por el tipo de persona que fue: leal, entregado y luminoso. Con este tipo de mensajes fans se han despedido en las últimas publicaciones del famoso.

¿Qué se sabe hasta ahora del asesinato de Micky Hair?

La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, Miguel de la Mora fue asesinado a las afueras de su salón ubicado sobre la avenida Masaryk, en Polanco.

De acuerdo con reportes preliminares, dos personas a bordo de una motocicleta habrían disparado directamente contra él frente a su local, para luego escapar a toda velocidad. La Fiscalía capitalina investiga el caso como un ataque directo, sin indicios de robo.

MATAN a DUEÑO de EXCLUSIVA ESTÉTICA en POLANCO

Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de “Micky’s Hair Salón Masaryk”.

Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx

Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan. pic.twitter.com/j4UMP9gZzb — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 30, 2025

Aunque su identidad no fue confirmada oficialmente por las autoridades en un inicio, usuarios en redes sociales —incluyendo figuras públicas y periodistas— comenzaron a compartir mensajes de la trágica noticia

Además, la ropa que llevaba el joven al momento del ataque coincidía con la que él mismo mostró en sus historias de Instagram pocas horas antes.

¿Quién era Micky Hair y por qué era tan querido en el medio?

Miguel de la Mora, de 28 años, era uno de los estilistas más reconocidos entre celebridades, influencers y figuras públicas. Ángela Aguilar, Priscila Escoto, Kenia OS, Natalia Dupeyrón y varias reinas de belleza confiaban en su talento para construir sus looks. Pero más allá de lo estético, muchos destacaban su calidez, su energía y su capacidad para hacer sentir bien a los demás.

Micky Hair había logrado posicionarse como referente en el mundo del estilismo de alto perfil. Tenía presencia tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, y sus redes sociales mostraban no solo su trabajo, sino también su amor por el gimnasio, los viajes, la moda y su círculo cercano.