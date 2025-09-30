Conquistó la CDMX y murió repentinamente: ¿de quién se trata?

Un profundo dolor que envuelve al mundo del atletismo debido a la inesperada muerte de la joven maratonista atletismo Shewarge Alene. La atleta etíope de 30 años era una deportista destacada con muchos premios en su carrera, incluyendo la Maratón de la Ciudad de México.

¿De qué murió la atleta Alene?

Alene hace poco había sido la ganadora del Maratón de Estocolmo el 31 de mayo de 2025, comenzó a sentirse mal mientras entrenaba, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, al llegar no pudieron hacer mucho y la joven terminó perdiendo la vida.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo 2025”, explicaron, los organizadores de Estocolmo.

Este fue el paso de Shewarge en México

Shewarge Alene fue una maratonista muy reconocida en la Ciudad de México, ya que se impuso en tres ocasiones: 2012,2014 y 2015. También la joven fue subcampeona en 2021.

En el año 2014 tuvo una importante victoria y se consagró con un tiempo oficialde2:41:21horas, esto se mantiene como un testimonio de su talento y resistencia en una de las pruebas más rudas.

La carrera de la atleta acumuló12 victorias en 27 maratones profesionales, destacándose por su constancia y velocidad. También triunfó en Mérida, Ciudad Juárez, Lala Comarca Lagunera, Santiago de Chile, Huancayo, Perú y Esmirna y Bangkok.

Alene pudo registrar su mejor tiempo en Konya, Turquía, con 1 hora, 7 minutos y 43 segundos en 2022. Además estableció un récord memorable en la Mount Washington Road Raceen 2010, pese a correr con zapatillas prestadas.

Su muerte se suma a otra importante pérdida que fue la de Kelvin Kiptum, hace un año. El joven de Kenia tenía 24 años y estuvo muy cerca de romper la barrera de las 2 horas en la maratón.

El 22 de febrero el atleta conducía su vehículo con dos acompañantes cuando perdió el control y se salió de la carretera Eldoret-Kaptagat, según informó Peter Mulinge, comandante de la Policía del Condado de Elgeyo Marakwet.

