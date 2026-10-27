"¡Especialista en platicar de la vida ajena!”, Arleth Terán lanza un certero ‘dardo’ a Olivia Collins

Arleth Terán reitera su apoyo para Maribel Guardia ante los procesos legales que enfrenta por el bienestar y la convivencia de su nieto y, a su manera, confirmó que Olivia Collins es la única que puede hablar con datos certeros del caso por el que atraviesa la costarricense. ¿Cómo es la relación de Arleth Terán con su expareja y padre de su hijo? Esto y más confesó la actriz.