"¡Especialista en platicar de la vida ajena!”, Arleth Terán lanza un certero ‘dardo’ a Olivia Collins
Al ser cuestionada sobre las polémicas que rodean a Maribel Guardia, Arleth Terán aprovechó y le envió un certero ‘dardo’ a Olivia Collins. ¿Sigue la enemistad?
Arleth Terán reitera su apoyo para Maribel Guardia ante los procesos legales que enfrenta por el bienestar y la convivencia de su nieto y, a su manera, confirmó que Olivia Collins es la única que puede hablar con datos certeros del caso por el que atraviesa la costarricense. ¿Cómo es la relación de Arleth Terán con su expareja y padre de su hijo? Esto y más confesó la actriz.