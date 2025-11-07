¿La maltrataron antes de morir? Recientes audios sugieren que Silvia Pinal pudo sufrir maltrato
Se viralizaron audios donde presuntamente Silvia Pinal habría sufrido maltrato en sus últimos días de vida; así reaccionaron Mónica Marbán y Norma Lazareno.
Recientemente se viralizaron audios donde presuntamente Silvia Pinal habría sufrido maltrato durante sus últimos días de vida y al respecto, Mónica Marbán y Norma Lazareno no tardaron en reaccionar. Por su parte, María Elena Galindo explicó por qué prefiere guardarse sus opiniones.
