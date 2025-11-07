inklusion logo Sitio accesible
¿La maltrataron antes de morir? Recientes audios sugieren que Silvia Pinal pudo sufrir maltrato

Se viralizaron audios donde presuntamente Silvia Pinal habría sufrido maltrato en sus últimos días de vida; así reaccionaron Mónica Marbán y Norma Lazareno.

Recientemente se viralizaron audios donde presuntamente Silvia Pinal habría sufrido maltrato durante sus últimos días de vida y al respecto, Mónica Marbán y Norma Lazareno no tardaron en reaccionar. Por su parte, María Elena Galindo explicó por qué prefiere guardarse sus opiniones.

