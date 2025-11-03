Bebés reborn: ¿qué son y para qué sirven? La creadora Bianca Doll despeja las dudas

¿Qué son y para qué sirven los bebés reborn? Estos son los muñecos hiperrealistas que tienen usos terapéuticos y que están creados a mano con detalles asombrosos. La creadora Bianca Doll nos compartió las características de los bebe reborn y más. ¡Ojo al sistema de inteligencia artificial que simula comportamientos de bebés reales!