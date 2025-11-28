inklusion logo Sitio accesible
Belinda, Cazzu y Emir Pabón... ¿Juntos en una cumbia? Esto declaró el cantante de Cañaveral

Luego de que Belinda y Cazzu ‘rompieran’ el internet apareciendo juntas, los fans ‘piden a gritos’ un dueto entre ellas. Al respecto, Emir Pabón, quien ya ha colaborado con ‘Beli’, no dudó en pronunciarse. ¿Logrará la colaboración soñada? ¡Checa lo que reveló!

