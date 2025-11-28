Este fue el mensaje que publicó Conrado Osorio antes de morir

En la tarde del día de ayer, el mundo del espectáculo sufrió una gran pérdida tras la muerte del actor de telenovelas, Conrado Osorio. El deceso fue anunciado por su hermano.

Osorio es nacido en Colombia pero gran parte de su trayectoria la realizó en México. Hace unos años fue diagnosticado con cáncer en el colon por lo que la enfermedad hizo metástasis y murió.

¿Cuál fue el último mensaje de Conrado Osorio?

Luego de que se confirmara la muerte de Conrado Osorio, los actores de varias telenovelas comenzaron a recordar que hace un mes registró actividad en su cuenta de Instagram. Así es que tomó importancia el último mensaje que subió el famoso de 49 años de edad.

En Instagram Conrado Osorio, había compartido una fotografía desde el hospital para celebrar un año más de vida. El actor se mostró muy contento al recibir tantas muestras de cariño frente a su lucha contra el cáncer que sufría.

"En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. Dios padre que se haga tu voluntad", escribió.

Así es que el último mensaje se registró el 26 de octubre, un poco más de un mes antes de que falleciera. Allí fue donde sus fanáticos lamentaron la noticia y enviaron las condolencias a sus familiares y amigos.

¿Quiénes Conrado Osorio?

Conrado Osorio fue un famoso actor de telenovelas nacido en Colombia, pero con una gran trayectoria en México. Tuvo grandes papeles que lo llevaron a destacarse en el mundo de la ficción.

Murió a los 49 años luego de haber luchado contra el cáncer. Él había manifestado que sufría cáncer de colon pero en el último tiempo esto hizo metástasis lo que le provocó la muerte.

