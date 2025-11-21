inklusion logo Sitio accesible
¿Las mejores amigas? Belinda y Cazzu se encontraron en un evento y así reaccionaron

Durante el evento de la celebración del hombre del año, Belinda y Cazzu protagonizaron uno de los encuentros más esperados. ¿Será que ya planean su colaboración?

Durante el evento de una revista que celebró al hombre del año, Belinda y Cazzu protagonizaron uno de los encuentros más esperados del espectáculo. ¿Será que ya planean su colaboración? Mientras la cantante argentina fue cuestionada por Nodal e Inti, Belinda se dijo muy feliz por recibir un reconocimiento en el evento.

