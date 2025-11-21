SEP revela el último día de clases antes de las vacaciones de invierno

Todo está listo para que las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria al interior de México disfruten de las vacaciones de invierno, las cuales están programadas en el calendario 2025 - 2026 correspondiente a la Secretaría de Educación Pública, también conocida como SEP.

En ese sentido, las y los padres de familia tienen cierta incertidumbre en torno a cuándo será el último día oficial de clases antes de la llegada de las vacaciones de Navidad. Si eres una de las personas que tiene esta duda, quédate con nosotros y averigua la fecha exacta en la que comienza este periodo vacacional en el país.

¿Cuándo es el último día de clases antes de las vacaciones? SEP responde

Según lo establecido por el calendario escolar perteneciente a la SEP, las vacaciones de invierno, también conocidas como vacaciones navideñas, comenzarán el lunes 22 de diciembre del 2025. Lo anterior sugiere el viernes 19 como último día de clases para las y los estudiantes.

En otras palabras, estamos a poco menos de un mes para que los alumnos de nivel básico en el país disfruten de un periodo de 23 días de asueto estudiantil (contando los fines de semana) toda vez que estos volverán a las aulas a mediados del siguiente mes; es decir, el 12 de enero del 2026.

Ante ello, recuerda que los pequeños del hogar aún disfrutarán de un puente más en noviembre del 2025. Y es que, además del megapuente de cuatro días que acaban de vivir correspondiente al fin de semana pasado, estos esperan con ansias el 28 de noviembre, día en el que se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar de la SEP y en donde, por ende, no deberán asistir a las aulas.

¿Habrá puentes en diciembre del 2025, según el calendario escolar?

Una vez conocidas las fechas oficiales para el inicio de las vacaciones de invierno, debes saber que las y los alumnos de nivel básico no tendrán ningún puente en diciembre del 2025 a diferencia de lo que ocurre en noviembre, mes en el que los afiliados a la SEP disfrutaron de dos asombrosos puentes estudiantiles.