Pagan casi un 1,000,000 por esta moneda de 5 pesos

Las monedas conmemorativas de 20 pesos son las que han acaparado el mercado digital gracias a su belleza, aunque dentro de estas opciones destaca una moneda de 5 pesos que se vende en casi un millón debido al error con el que cuenta, esto de acuerdo con su dueño.

En internet ha comenzado a circular una moneda de 5 pesos que cuenta con una connotación histórica por demás significativa pero que, además, cuenta con una serie de características y errores de acuñación por las cuales se piden poco más de 800 mil pesos. ¿Cuáles son todos estos?

¿Cuáles son las características principales de esta moneda de 5 pesos?

Lo primero que debes saber es que esta moneda de 5 pesos tiene como personaje principal a Josefa Ortiz de Domínguez, una de las personas más importantes en la historia del país. Esta moneda forma parte de una colección que fue emitida hace más de 15 años, más precisamente en el 2008.

Su emisión y/o publicación forma parte del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, y aunque oficialmente no tiene un valor por demás elevado, sus características y el hecho de formar parte de una colección hacen que su valor se eleve a cantidades exorbitantes.

De hecho, sitios especializados como Numista.com establecen que su valor no debe superar los 50 pesos, aunque en mercados digitales, como Mercado Libre, puede ascender a los más de 800 mil debido a que cuenta con un error de acuñación que se ha vuelto viral en el mundo digital.

¿Por qué esta moneda de 5 pesos vale casi 1 millón de pesos?

Entre 2008 y 2010 se emitieron 37 diseños relacionados con la Independencia y la Revolución Mexicana, siendo esta moneda de 5 pesos una de ellas. El dueño de la moneda establece que cuenta con un error de acuñación por la cual su precio asciende a los 814,225 pesos; sin embargo, no hace hincapié en estos ni revela más detalles sobre los mismos.