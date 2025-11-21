Este es el riesgo de comprar luces de Navidad pirata

La Navidad está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual millones de familias han comenzado a adornar sus casas de grata manera para recibir esta celebridad. Ante ello, la Profeco ha alertado al consumidor respecto a los riesgos de comprar luces pirata, también conocidas como “patito”.

Con la intención de ahorrar un poco en este cierre del año para subsanar otros gastos derivados del mismo, algunas personas compran luces pirata para adornar su árbol y el resto de su hogar rumbo a Navidad. Ahora bien, ¿qué piensa la Procuraduría Federal del Consumidor ante este hecho?

¿Por qué no debes comprar luces pirata para Navidad, según la Profeco?

Con la intención de proteger al consumidor, la Profeco, a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, creó la NOM-003-SCFI-2014, la cual tiene como objetivo evaluar a detalle las series de luces navideñas y, con ello, evitar los productos que pongan en riesgo los hogares en caso de una hipotética falla o incendio provocado por estas.

Esta norma, subraya la Profeco, garantiza que cada uno de los artículos de Navidad hayan pasado por estrictas pruebas de resistencia y calidad. En ese sentido, también menciona la importancia de tener un árbol adecuado, mismo que, en consecuencia, no debe estar por completo seco si es natural.

Esta preocupación deriva de lo dicho por el Programa Casa Segura, el cual establece que un árbol de Navidad se puede incendiar en un periodo de 48 segundos. De igual modo, la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios subraya que alrededor del 41 por ciento de los siniestros navideños se relacionan con luminarias y árboles, así como fuegos artificiales y velas.

¿Qué otras opciones utilizar para adornar tu hogar?

Si quieres evitar las luces para evitar consecuencias mayúsculas, tu árbol de Navidad se puede adornar con esferas o moños brillantes, así como su estrella en el pico del mismo. De igual forma, no descartes los muñecos o, bien, algunas manualidades decorativas que puedes hacer con tus propias manos.