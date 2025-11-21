Encuentran sin vida a actor tras ser reportado como desaparecido

Una nueva muerte enlutó al mundo del espectáculo latinoamericano. A principios del mes de noviembre fue hallado sin vida Esteban de León, ex estrella infantil que fue parte del reality show "Canta Conmigo", novedad que fue confirmada por sus seres queridos y referentes del teatro y la televisión.

Esteban de León tenía 25 años de edad y había sido reportado como desaparecido el pasado 31 de octubre. Las autoridades investigan las causas de la muerte luego de encontrar su cuerpo en el sector 3 de Las Paredes en 24 de diciembre, Panamá.

¿De qué murió Esteban de León?

La muerte de Esteban de León fue confirmada por medios internacionales en las últimas horas al confirmar que el cuerpo hallado en Panamá era el suyo. El joven había desaparecido a fines de octubre luego de salir de su casa en su camioneta particular.

Finalmente, tras el hallazgo del cuerpo, la necropsia precisó que el cuerpo de la ex estrella infantil no presentaba signos de violencia. De todos modos, la investigación intenta determinar las causas del deceso ya que su cuerpo estaba envuelto en plástico y su vehículo estaba calcinado. En este marco, se confirmó que hay una persona detenida como sospechosa de haber sido quien lo asesinó.

¿Cómo despidieron a Esteban de León en redes sociales?

Al conocerse la desaparición de Esteban de León, las redes sociales comenzaron a hacerse eco del pedido de paradero. Fotografías con el rostro del ex participante de "Canta Conmigo" fueron difundidas con información relacionada a la última vez que fue visto con vida.

Ahora, tras confirmar su muerte, nuevamente las redes sociales se han llenado con sus imágenes y mensajes de profundo dolor. “Acompañamos con profundo cariño a nuestra querida Nini de León, parte de nuestro equipo, y a todos sus seres queridos en este momento de dolor. Sabemos que no existen palabras que puedan aliviar la pena, pero sí el abrazo solidario y el respeto por la memoria de quien fue amado”, fue parte de un comunicado difundido por el Teatro Pacific, de Panamá.