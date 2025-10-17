inklusion logo Sitio accesible
¡Infidelidades, episodios violentos y más! Britney Spears será expuesta en el libro de su exesposo, Kevin Federline

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, revelará en su libro polémicos episodios que vivió al lado de ‘La Princesa del Pop’, quien no tardó en reaccionar.

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears y padre de sus hijos, revelará en su próximo libro algunos polémicos episodios que vivió al lado de ‘La Princesa del Pop’. Así lo aseguró en una reciente entrevista para medios internacionales. Como era de esperarse, Britney Spears ya compartió su postura en redes sociales.

